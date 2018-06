Equi-News.de

Die Deutschen Meisterschaften in Balve haben begonnen - für die Dressureiter des Olympiakaders ist Balve Pflichtsichtung für die Teilnahme an den diesjährigen Weltreiterspielen in Tryon. Doch im Vorfeld hagelte es Absagen: Showtime, Desperados und Emilio werden nicht bei den Meisterschaften an den Start gehen. The German National Championships are taking off. For the dressage riders of Germany’s championships’ squad, Balve is a mandatory Observation Trial for this year’s WEG in Tryon. But in the forefront of Balve, quite a number of cancellations came in: Showtime, Desperados and Emilio will not come to Balve. Zunächst erreichte die Organisatoren in Balve und auch die Bundestrainerin die Absage von Showtime. Dorothee Schneider gab gegenüber “Dressursport Deutschland” bekannt, dass Showtime nach seiner Verletzung zwar wieder im Training, aber noch nicht wieder in der Form für nationale Titelkämpfe sei. Der 12-jährige Showtime brauche einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Dorothee Schneider wird in Balve mit Sammy Davis jr. am Start sein.

Danach meldete Kristina Bröring-Sprehe ihren Desperados in Balve ab. Der 17-jährige Hannoveraner Hengst habe sich im Training verletzt und falle “für unbestimmte Zeit” aus, vermeldete die Deutsche Reiterliche Vereinigung auf ihrer Homepage (www.fn-dokr.de). Diese Verletzung habe aber nichts mit der vorhergehenden Verletzung zu tun, nach welcher der Hengst erst im März nach längerer Zeit in den Turniersport zurückgekommen war.

Gestern musste dann auch Isabell Werth einen ihrer Cracks abmelden: Emilio hat einen Einschuss und fällt daher aus. Der Ehrenpreis-Sohn kann zwar vermutlich in der nächsten Woche wieder geritten werden, aber für Balve reicht es natürlich nicht. Isabell Werth wird aber in Balve an den Start gehen - und zwar mit ihrem “Goldpferd” Weihegold und dem dritten Kaderpferd aus ihrem Stall, Don Johnson.

First, the organizers in Balve and also the German national coach got the cancellation from Showtime. After his injury, Showtime is back in full training, but not yet in top shape for national championships, as Dorothee Schneider stated towards “Dressursport Deutschland”. 12-year old Showtime “simply needs some more time”. Dorothee Schneider will compete Sammy Davis jr in Balve.

Shortly after this, Kristina Bröring-Sprehe had to withdraw Desperados from the Balve-competition. The 17-year old Hannoverian stallion has injured himself in training and is sidelined “for an undefinite period of time”, as it was announced by the German Equestrian Federation via their homepage (www.fn-dokr.de). However, this injury has nothing to do with the injury, which forced the stallion to take a longer break and from which he fully recovered only in March.