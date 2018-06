Equi-News.de

Die nächste Etappe der Longines Global Champions Tour in Cannes sah den Schweden Peder Fredricson als Sieger. Nach achtköpfigem Stechen siegte Fredricson im Sattel von Hansson vor dem Niederländer Harrie Smolders mit Emerald und dem Simon Delestre aus Frankreich mit Hermes Ryan. Ludger Beerbaum hatte als erster Starter im Stechen mit Casello eine sichere, aber nicht auf Zeit ausgerichtete Runde gezeigt und wurde Achter. Hier ist das Ergebnis: The next leg of the Longines Global Champions Tour in Cannes saw Swedish showjumper Peder Fredricson as winner. After a jump-off of eight riders, Fredricson and his four-legged partner Hansson claimed the victory ahead of Dutch rider Harrie Smolders with Emerals and Simon Delestre from France with Hermes Ryan. Ludger Beerbaum, being the first to go in the jump-off, and Casello had shown a safe, but not fast round and therefore finished on eight place. Here is the results:

Longines Global Champons Tour Cannes (FRA)

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off