Equi-News.de

Julia Krajewski ist Deutsche Meisterin in der Vielseitigkeit. Im Sattel ihres Top-Pferdes Samourai du Thot siegte sie im drei-Sterne CIC vor Ingrid Klimke mit ihrem Crack Hale Bob und dem Japaner Yoshiaki Oiwa mit The Duke of Cavan. Vierte in der Prüfung und Dritte in der DM-Wertung wurde Bettina Hoy mit Designer. Hier sind die Ergebnisse: Julia Krajewski is German National Champion eventing. Riding her top mount Samourai du Thot, she claimed the victory in the three-star CIC ahead of Ingrid Klimke with her crack Hale Bob and Japanese rider Yoshiaki Oiwa with The Duke of Cavan. Fourth-placed in the test and third-placed in the German Championships-ranking was Bettina Hoy with Designer. Here are the results:

CIC***

1: Julia Krajewski

GER

Samourai du Thot

19.9 Pts

19.9 + 0,0 + 0

2: Ingrid Klimke

GER

Hale Bob

25,9 Pts.

21,9 + 0,0 + 4

3: Yoshiaki Oiwa

JPN

The Duke of Cavan 26,9 Pts.

25,7 + 1,2 + 0

4: Bettina Hoy

GER

Designer

29,8 Pts.

21,2 + 7,6 + 1

5: Michelle Kenny

IRL

Carlchen

31,5 Pts.

23,9 + 7,6 + 0





Nach der Deutschen Meisterschaft wurde die Longlist Vielseitigkeit für die Weltreiterspiele in Tryon bekannt gegeben. Diese Longlist ist in drei Gruppen aufgeteilt. Sie lautet:

After the German Championships, the longlist eventing for the WEG in Tryon was announced. This longlist ist divided into three groups. It is:

1. Gruppe / 1st group

Andreas Dibowski / Butts Avedon + Corrida, Michael Jung / Rocana, Ingrid Klimke / Hale Bob, Julia Krajewski / Chipmunk FRH + Samourai du Thot, Kai Rüder / Colani Sunrise.

2. Gruppe / 2nd group

Sandra Auffarth / Opgun Louvo, Jörg Kurbel / Entertain You, Josefa Sommer / Hamilton.

3. Gruppe / 3rd group



Sandra Auffarth / Viamant du Matz, Felix Etzel / Bandit, Andreas Ostholt / Corvette, Claas Hermann Romeike / Cato.