Equi-News.de

Die Longines Global Champions Tour gastiert gegenwärtig zu Füßen des Eiffelturms. Im Hauptspringen am gestrigen Abend kam es nach einem 11-köpfigen Stechen zum nicht wirklich erwarteten Sieg des Ägypters Sameh El Dahan mit Suma’s Zorro. Als bester Deutscher landete Marcus Ehning mit Pret à Tout nach 2 Abwürfen auf Rang 20. The Longines Global Champions Tour currently is on the scene right at the Tour Effel in Paris. The main competition saw - with a bit of surprise - Sameh El Dahan with Suma’s Zorro as winners after a jump-pff of 11 riders. Best German rider was Marcus Ehning with Pret à Tout, who finished on rank 20 after having two fences down.

Longines Global Champions Tour, Paris (FRA)

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off