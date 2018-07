Equi-News.de

Das vier-Sterne CDI im luxemburgischen Leudelange bei Dressage Grand Ducal wurde zu einem einzigen Triumph für den amerikanischen Dressur-Altmeister Steffen Peters. Bei sechs Starts mit drei Pferden sammelte Peters fünf Siege. The four-star CDI at Leudelange (Luxembourg) at Dressage Grand Ducal was a pure triumph for America’s dressage legend Steffen Peters. Riding three horses in six tests, he managed to claim 5 victories.

Steffen Peters ist offenbar in Bestform zurück im Viereck. Nachdem es im vergangenen Jahr aus mehreren Gründen ruhiger um den deutschstämmigen Dressur-Altmeister der US-Amerikaner geworden war, meldet sich Peters in Europa auf das Eindrucksvollste zurück. Schon in den USA hatte Steffen Peters im Frühjahr einige Turniere erfolgreich bestritten, aber was er am vergangenen Wochenende bei Dressage Grand Ducal in Luxemburg zelebrierte, ist einzigartig. Zwei Starts und zwei Siege mit seiner Nr. 1 im Stall, der jetzt 11-jährigen Rheinländer-Stute von Rock Forever. Zwei Starts und zwei Siege mit Suppenkasper, den Peters Mäzenin im vergangenen Jahr von Helen Langehanenberg kaufte. Und dann noch ein Sieg mit Donovan, dem Pferd von Akiko Yamazaki, auf dem Steffen Peters erst zum zweiten Mal überhaupt auf einem Turnier gesessen hat.

Steffen Peters obviously is back in the competition arena in top shap. After there wasn’t that much to see from German-born and American-based Peters during last year, he gave an impressive comeback here in Europe. Already in the US, Peters had competed quite successfully at some shows in spring, but what he performed the past week-end at Dressage Grand Ducal was exceptionally. Two starts and two victories with his current no. 1-horse, the now 11-year old Rhineland-bred mare Rosamunde. Two starts and two victories with Suppenkasper, who was bought for Steffen by his sponsor Akiko Yamazaki last year from Akiko Yamazaki. And one victory with Donovan, Akiko Yamazaki’s horse, who was competed by Steffen for the second time in his life only.

Grand Prix de Dressage (Kür-Tour / for freestyle )

1: Steffen Peters USA Rosamunde 75,652% 2: Ashley Holzer USA Havanna 71,935% 3: Sascha Schulz LUX Dragao 71,913% 4: Maria Caetano POR Coroado 70,196% 5: Isabel Cool BEL Aranco 69,913%

Grand Prix Kür / Freestyle to Music



1: Steffen Peters USA

Rosamunde

80,550%

2: Sacha Schulz

LUX

Dragao

77,810%

3: Maria Caetano

POR

Coroado

75,883%

4: Ashley Holzer

USA

Havanna

75,295%

5: Tommie Visser

NED

Vingino

72,990%



Grand Prix de Dressage (Spécial-Tour / for Spécial )



1: Steffen Peters USA Suppenkasper

74,239% 2: Victoria E. Vallentin

DEN

Ludwig der Sonnenkönig

70,696%

3: Olivia Lagoy-Weltz

USA

Lonoir

70,565%

4: Nicolas Wagner LUX

Quater Back Junior

69,500%

5: Fanny Verliefden

BEL

Indoctro vd Steenblok

68,543%



Grand Prix Spécial



1: Steffen Peters USA

Suppenkasper

73,936%

2: Victoria E. Vallentin

DEN

Ludwig Der Sonnenkönig 71,234%

3: Fanny Verliefden

BEL

Indoctro vd Steenblok

70,809%

4: Svenja Kämper-Meyer

GER

Rania

69,617%

5: Nicolas Wagner

LUX

Quater Back Junior

69,468%