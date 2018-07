Equi-News.de

Kristina Bröring-Sprehes 17-jähriger Hengst Desperados fällt für die Hauptsichtung zu den Weltreiterspielen, den CHIO Aachen aus. Damit ist auch ein Start bei Weltreiterspielen in Tryon nicht mehr möglich. Kristina Bröring-Sprehes 17-year old stallion Desperados has been withdrawn from the main Observation trial for the WEG, the CHIO Aachen. Due to this, they cannot compete at the World Equestrian Games in Tryon. Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) heute bekannt gab, wird Desperados nicht beim CHIO Aachen an den Start gehen können. Der jetzt 17-jährige Hannoveraner Hengst befindet sich nach einer Verletzung wieder im Aufbautraining, wird aber bis Aachen noch nicht wieder einsatzbereit sein. Damit fällt auch ein Start bei den Weltreiterspielen in Tryon im September flach.Kristina Bröring-Sprehe und Desperados waren Teil des deutschen Silber-Teams bei den Olympischen Spielen in London 2012, gewannen Mannschaftsgold und Einzelbronze im bei den Weltreiterspielen 2014 in Caen und beendeten mit dem gleichen Ergebnis (Team-Gold und Einzelbronze) auch die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. As it was just announced by the German Equestrian Federation (FN), Desperados will not be competed at the CHIO Aachen. The now 17-year old Hannoverian stallion is back in training after an injury-related compulsory break, but will not be ready for the CHIO Aachen. Due to this, he will also miss the World Equestrian Games in Tryon in September. Kristina Bröring-Sprehe and Desperados were members of the German silver-team at the Olympic Games in London 2012, they returned home with team gold and individual bronze from the World Equestrian Games in 2014 in Caen and with the same result (Team gold and individual bronze) from the Rio Olympics in 2016. Archivfoto: bmp - J. Stils