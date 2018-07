Equi-News.de

Schon bevor der CHIO Aachen mit einer bunten Eröffnungsshow, welche sich thematisch dem Partnerland China widmete, offiziell begann, konnten die ersten Sieger in den Springprüfungen in der Soers bejubelt werden. Das Eröffnungsspringen sah den Aachen-Debütanten Mathieu Billot mit Shiva d’Amaury als Sieger und Daniel Deusser konnte sich mit der 8-jährigen Killer Queen den Sieg im Youngster Cup-Springen sicher . Already bevor the CHIO officially took off with a colourful opening ceremony, who had the partner country China as theme, the first winners in the jumping competitions claimed their victories: The opening competition saw Aachen first-timer Mathieu Billot with Shiva d’Amaury as winner and Daniel Deusser could enjoy the victory in the Youngster Cup competition with his 8-year old Killer Queen.

Stawag-Eröffnungsspringen

1:

Mathieu Billot FRA

Shiva d’Amaury 0 / 71,18 Sec.

2: Henrik von Eckermann

SWE

Que Bueno de Hus

0 / 73,72 Sec.

3: Michael Kölz GER Dipylon

0 / 74,01 Sec.

4: Nicolas Delmotte

FRA

Urano de Cartigny

0 / 74,54 Sec.

5: Guida Klatte jun.

GER

Qinghai

0 / 78,41 Sec.



Sparkassen Youngster Cup