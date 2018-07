Equi-News.de

Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) soeben bekanntgab, hat Dorothee Schneider ihr Top-Pferd Showtime vom heutigen Start im CDI**** Grand Prix Spécial zurückgezogen. Der Wallach hat ein dickes Bein. As it was just announced by the German Equestrian Federation (FN), Dorothee Schneider has withdrawn her top horse Showtime from today’s four-star Grand Prix Spécial. The gelding has a swollen leg.

Mit einer kargen Pressemitteilung hat die deutsche FN eben das Aachen-Aus für Doro Schneiders Showtime bekannt gegeben. “Der zwölfjährige Hannoveraner Wallach kam am Freitagmorgen mit einem geschwollenen Bein aus der Box”, so die Begründung der FN.

Showtime hatte nach langer Verletzungspause am Mittwoch im CDI-Grand Prix in Aachen sein Comeback gegeben und dieses mit 75,652% und einem zweiten Platz hinter Isabell Werth mit Bella Rose beendet.

Ob seine heutige erneute Verletzung irgendetwas mit der Verletzung zu tun hat, wegen derer Showtime seit November 2017 kein Turnier mehr gegangen war, ist nicht bekannt. Ob die heutige Verletzung das Aus für Showtime für die Weltreiterspiele im übernächsten Monat in Tryon bedeutet, wird man sehen.

With a short press statement, the German FN has just announced the end of the CHIO Aachen for Doro Schneider’s Showtime. “The 12-year old Hannoverian gelding left his stall on friday morning with a swollen leg”, the FN-announcement states

After a long injury-related break, Showtime gave his comeback at the CDI Grand Prix in Aachen on wednesday and finished the test with 75,652% on a runner-up sport behind Isabell Werth and Bella Rose.

It is not known if today’s injury is somewhare related to the injury due to which Showtime was sidelined since November 2017. If this injury now means the end for a participation at the WEG in Tryon for Showtime will be seen in due course.