Der Springreiter und -trainer Hendrik Gravemeier ist tot. Im Alter von nur 33 Jahren verlor der Sohn des ehemaligen deutschen Bundestrainers Kurt Gravemeier den Kampf gegen seine schwere Krankheit. German showjumper and Trainer Hendrik Gravemaier has passed away. Aged 33 years only, the son of Germany’s former national coach Kurt Gravemeier lost his battle against a severe illness. Hendrik Gravemeier ist tot. Springsport-affin von Hause aus - Hendriks Vater ist der 33-fache Nationenpreisreiter und ehemalige langjährige Bundestrainer der deutschen Springreiter, Kurt Gravemeier - hat sich Hendrik Gravemeier schon früh dem Springsport verschrieben. Er war auf internationalen Turnieren unterwegs und hatte sich auch als Springausbilder einen sehr guten Ruf erworben.Im Jahr 2016 war Gravemeier schwer erkrankt. Zwar erholte er sich nach einer Operation zunächst, doch am Ende konnte er den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner nicht gewinnen.Wie das Internetportal spring-reiter.de berichtet, verstarb der Springreiter und Ausbilder bereits am vergangenen Samstag. Gravemeier hinterlässt seine Frau Nathalie, die er im Jahr 2016 geheiratet hatte, und die gemeinsame, 15 Monate alte Tochter Paulina.Equi-News.de wünscht seiner Witwe und der ganzen Familie viel Kraft in dieser schrecklichen Situation. Hendrik Gravemeier has passed away. Born in a showjumping family - Hendrik’s father is the former nations cup rider (with 33 nations cup participations) and former long-term German national coach showjumping, Kurt Gravemeier - Hendrik became a showjumper himself. He participated internationally and also was a highly accepted showjumping coach. In 2016, Gravemeier fell seriously ill. After he underwent surgery, it looked like he would recover, but at the end he could not win his battle against an unfair and overwhelming enemy. As the online magazine spring-reiter.de reported, Gravemeier passed away already on Saturday, August 4th. He leaves behind his wife Nathalie - the couple tied the knot in 2016 - and their daughter Paulina, 15 months’ young. Equi-News.de wishs his widow and the entire family lots of strength in this tragic situation.