Equi-News.de

Das große internationale Turnier bei Global Champions Tour-Gründer und -Organisator Jan Tops feiert heuer Jubiläum - seit 25 Jahren treffen sich die besten Springreiter der Welt in Valkenswaard. Das Eröffnungsspringen gewann Julien Epaillard vor Christian Ahlmann, im 1,55m-Springen am gestrigen Abend konnte sich Kent Farrington über den Sieg freuen. Hier sind die ersten Ergebnisse: The big international competition at the barn of Global Champions Tour-founder and organizer Jan Tops is celebrating an important anniversary - for 25 years’ already, world’s best showjumpers are heading to Valkenswaard. This year’s opening competition was claimed by Julien Epaillard ahead of Christian Ahlmann, and the 1,55m-competition yesterday at night saw Kent Farrington as winner. Here are the first results:

Longines Global Champions Tour, Valkenswaard (NED)

Int. 2-Phasen-Springprüfung 1,45m / Int’l jumping competition 1,45m with 2 phases

1: Julien Epaillard FRA

Safari d’Auge 0 / 0 / 23,25 Sec.

2: Christian Ahlmann GER

Take a chance on me Z

0 / 0 / 25,67 Sec.

3: Jessica Springsteen

USA

Tinkerbell

0 / 0 / 25,78 Sec.

4: Kent Farrington

USA

Jasper van’t Gestelhof 0 / 0 / 26,21 Sec.

5: Abdel Said

EGY

Venise du Reverdy

0 / 0 / 26,23 Sec.



Int. Zeit-Springprüfung 1,55m / Int’l jumping competition 1,55m against the clock