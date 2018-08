Equi-News.de

Ein Wimpernschlag entschied über den Sieg im Hauptspringen der Longines Global Champions Tour in Valkenswaard: Mit einer Hundertstel Sekunden Vorsprung erritt sich der Niederländer Frank Schuttert seinen ersten Sieg in einem GCT-Springen überhaupt und verwies den Aachen-Sieger Marcus Ehning auf den Rang 2. Christian Ahlmann wurde Dritter. Insgesamt hatten 11 ReiterInnen das Stechen erreicht. Hier sind die Ergebnisse: It was a blink of an eye which was decision-making in the main competition of the Longines Global Champions Tour in Valkenswaard: With just a hundredth of a second’s margin, Dutch showjumper Frank Schuttert claimed his very first win in a GCT-competition and with this led the Aachen-winner Marcus Ehning to runner-up position. Christian Ahlmann finished third. A total of 11 riders had reached the jump-off. Here are the results:



Longines Global Champions Tour, Valkenswaard (NED) Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off