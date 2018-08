Equi-News.de

Eine der besten Dressur-Kombinationen der Welt kann nicht zu den Weltreiterspielen nach Tryon kommen. Wie Cathrine Dufour mitteilt, hat sich ihr Cassidy leicht verletzt und wird demnach nicht an den WEG teilnehmen. Ihren Platz nimmt nun Reservereiterin Anna Zibrandtsen mit Arlando ein. One of world’s best dressage combinations cannot compete at the World Equestrian Games in Tryon. As it was announced by Cathrine Dufour, her top mount Cassidy got an injury and therefore cannot go to Tryon. Their team spot will now be filled by Danish reserve rider Anna Zibrandtsen with Arlando.

Das ist mal richtig bitter für das dänische WEG-Dressur-Team. Ihre beste Dressurreiterin und die Nummer 4 der Welt - Cathrine Dufour - muss ihren Start bei den Weltreiterspielen in Tryon absagen. Ihr Erfolgspartner, der 15-jährige dänische Wallach Atterupgaards Cassidy, hat sich eine Verletzung zugezogen. Keine schlimme Verletzung, wie die Reiterin lt. dänischen Medien mitteilte, aber der Wallach kann gegenwärtig nicht trainiert werden - ein Start in wenigen Wochen in Tryon wäre somit für die amtierende Bronzemedaillengewinnerin der Europameisterschaften nicht möglich.

Neben Daniel Bachmann Andersen/ Blue Hors Zack, Bettina Jaeger Jensen / Mane Stream Belstaff und Anders Dahl / Selten wird nun Reservereiterin Anna Zibrandtsen mit Arlando das dänische Team für Tryon komplettieren.

Well, that’s really a heavy blow for the Danish WEG dressage team. Their best dressage rider and world’s no. 4 - Cathrine Dufour - has to cancel their participation at the World Equestrian Games in Tryon. Her four-legged partner of success, the 15-year old Danish gelding Atterupgaards Cassidy, has sustained an injury. Nothing very serious, as the rider announced according to Danish media, but the gelding is currently out of training - a start in Tryon in a few weeks’ time therefore is impossible for the current bronze medal winner of the European Championships.