Equi-News.de

Der deutsche Dressur- und Springausschuss haben zusammen mit den Bundestrainern entschieden und die Teams für die Weltreiterspiele in Tryon benannt. Im Springlager war die Auswahl heuer ein wenig überschaubar und bei den Dressurspezialisten gab es eine veritable Überraschung. The German dressage and jumping committees in cooperation with the national coaches have made their team nominations for the World Equestrian Games in Tryon. In the jumping squad, the choice was quite limited and in the dressage team there is a real surprise.

Die folgenden Springreiter werden die deutschen Farben in Tryon vertreten: The following showjumpers will represent the German colours in Tryon:

Reiter / rider Pferd / horse

oder / or

Marcus Ehning

Pret à Tout Comme il faut Simone Blum

Alice

Laura Klaphake

Catch me if you can

Maurice Tebbel

Chacco’s Son Don Diarado

Reserve Hans-Dieter Dreher Berlinda



Somit ist der bestplatzierte Deutsche in der Weltrangliste, Marcus Ehning auf Rang 4, im deutschen Team. Christian Ahlmann (Rang 22) und Daniel Deusser (Rang 6) sind nicht Mitglied des deutschen Championatskaders (da sie die ja teilweise umstrittene Athletenvereinbarung nicht unterschrieben haben) und werden daher nicht für offizielle deutsche Teams nominiert; Philipp Weishaupt startet eine Woche vor Tryon noch auf dem Turnier in Calgary und wurde daher ebenfalls nicht berücksichtigt. Ludger Beerbaum hatte bereits nach den Olympischen Spielen in Rio seinen Rücktritt von Championaten bekannt gegeben.

Therefore, the best-placed German rider in the world ranking list showjumping (Marcus Ehning on 4th place), is member of the German team. Christian Ahlmann (22nd place) and Daniel Deusser (6th place) are both not members of the German championships’ squad, as they had not signed the - partially controversial - German athletes’ covenantand therefore will not be nominated for official German teams. Philipp Weishaupt has planned to compete in Calgary one week before the WEG and therefore also was not considered for the team. Ludger Beerbaum had already resigned from the German national team after the Rio Olympics in 2016.

Als Dressurreiter für Tryon wurden nominiert: The following dressage riders were nominated for Tryon:

Reiter/in / rider

Pferd / horse

oder / or

Isabell Werth

Bella Rose

Weihegold & Emilio

Sönke Rothenberger

Cosmo

Dorothee Schneider

Sammy Davis jr.

Jessica von Bredow-Werndl

Dalera

Zaire

Reseve

Helen Langehanenberg

Damsey FRH