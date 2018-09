Equi-News.de

Der abgebrochene Distanzritt bei den Weltreiterspielen in Tryon endete für ein Pferd tödlich. Dies gaben die Organisatoren gestern offiziell bekannt. Zudem mussten 52 weitere Pferde nach der Prüfung veterinärmedizinisch betreut werden. T he discontinued endurance competition at the World Equestrian Games had claimed a casualty. As officially stated by the organizing committee, one horse died and another 52 horses had to be treated by vets after the test.

Der Distanzritt, der nach einem chaotischen Start und einem Neustart über eine verkürzte Strecke über 120 Km bei ca. 70 / 80 Km aufgrund der Wetterverhältnisse (Hitze und Feuchtigkeit) abgebrochen wurde, hat einem Pferd das Leben gekostet. Wie offiziell mitgeteilt wurde, verstarb ein Pferd in Folge von Nierenproblemen nach dem Distanzritt, weitere 52 mussten in der Klinik auf dem Wettkampfgelände betreut werden, die meisten von ihnen mit Kreislaufproblemen. Über 30 Pferde mussten mit Infusionen behandelt werden.

Welches Pferd aus welcher Nation die Prüfung nicht überlebt hat, wurde nicht bekannt gegeben.

The endurance competition, which was - after a chaotic start, a re-start for a shorter distance of 120 Km - discontinued due to the heat and humidity, costed one horse’s life. As it was now officially announced, one horse died following kidney problems after the endurance competition. Another 52 horses had to be treated in the on-site veterinary hospital, most of them for circulatory disorders. More than 30 horses had to be treated with intravenous drips.