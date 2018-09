Equi-News.de

Seit Dienstag kämpfen die Para-Dressurreiter um Medaillen in ihren speziellen Grades. Wie erwartet, waren die Skandinavier und auch die Niederländer wieder stark vertreten, jedoch fassen auch mehr und mehr Reiterinnen aus anderen Nationen Fuß in der Weltelite der Para-Dressur. Unser Foto zeigt die Medaillensieger in Grade I. Hier sind die ersten Medaillenentscheidungen: Since tuesday, the para dressage riders are fighting for medals in their individual grades. As it was expected, the riders from Scandinavia and also from the Netherlands were in top shape, but more and more riders from other nations are fighting for their spots among world’s best para-dressage riders. Our photo shows the medal winners in grade I. Here is an overview about the first medal decisions:

Einzelwertung / Individual Ranking Grade I

Einzelwertung / Individual Ranking Grade II



Pech hatte hier der vielfache paralympische Goldmedaillengewinner Sir Lee Pearson: Der Brite gab in der Prüfung auf, weil seine erst neunjährige Stute Styletta mit dem heißen und feuchten Klima zu kämpfen hatte. Jinx of the day here was multiple Paralympic Champion Sir Lee Pearson. The British rider retired during the test because his only nine-year old mare Styletta had to struggle with the heat and humidity in Tryon.

Einzelwertung / Individual Ranking Grade III

Einzelwertung / Individual Ranking Grade IV



Einzelwertung / Individual Ranking Grade V

Toller Erfolg für die Deutsche Regine Mispelkamp - bei ihrem WM-Debüt in der Para-Dressur konnte sich die Berufsreiterin, die an Multipler Sklerose erkrankt ist, direkt über eine Einzelmedaille freuen. Great success for Germany’s Regine Mispelkamp. As a first-timer at world championships in para-dressage, the professional rider who is suffering from multiple sclerosis, could enjoy her first individual medal.