Equi-News.de

Daniel Deußer ist der Sieger des Worldcup-Springens von Verona, der dritten Etappe der neuen Worldcup-Saison. Im Sattel von Calisto Blue setzte sich Deußer gegen 13 Konkurrenten im Stechen durch; der Belgier Niels Bruynseels kam mit Gancia de Muze auf den zweiten, Martin Fuchs aus der Schweiz mit Clooney auf den dritten Rang. Hier ist das Ergebnis der Stechteilnehmer: Daniel Deußer was in winning form at the worldcup competiton in Verona, the third leg of the new worldcup-saison. Riding Calisto Blue, Deußer claimed the victory in a jump-off against 13 competitors, Belgian Niels Bruynseels and Gancia de Muze finished as runner-ups, Swiss Martin Fuchs with Clooney came in third. Here is the result of the jump-off participants: Longines FEI World Cup Jumping, Verona (ITA)Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l Jumping competition 1,60m with jump-off



1: Daniel Deußer GER Calisto Blue 0 / 36,83 Sec. 2: Niels Bruynseels BEL Gancia de Muze 0 / 37,03 Sec. 3.: Martin Fuchs SUI Clooney 0 / 38,40 Sec. 4: Bertram Allen IRL Molly Malone 0 / 38,60 Sec. 5: Luca Marziani ITA Tokyo du Soleil 0 / 39,69 Sec. 6: Petronella Andersson SWE Bacardi 0 / 39,78 Sec. 7: Ludger Beerbaum GER Casello 0 / 40,82 Sec. 8: Max Kühner AUT Chardonnay 0 / 46,34 Sec. 9: Nicola Philippaerts BEL Chilli Willi 4 / 41,19 Sec. 10: Alberto Zorzi ITA Contanga 4 / 41,29 Sec. 11: Athina Onassis GRE Going Global 6 / 51,64 Sec. 12: Kevin Staut FRA For Joy van’t Zorgvliet 8 / 39,24 Sec. 13: Abdel Said EGY Venise du Reverdy 8 / 41,04 Sec. 14: Bruno Chimirri ITA Tower Mouche 8 / 41,60 Sec.