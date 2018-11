Equi-News.de

Nach einer tollen Leistung im 10-köpfigen Stechen des Worldcup-Springens von Madrid konnte sich Daniel Deusser im Sattel von Tobago Z über den Sieg freuen. Bereits am Samstag hatte Marcus Ehning mit seinem selbstgezogenen Funky Fred Grund zum Jubeln. Hier sind die Ergebnisse: After a great performance in a jump-off of 10 in the world cup competition in Madrid, it was Daniel Deusser’s triumph riding Tobago Z. Already on Saturday, Marcus Ehning and his own-bred Funky Fred had good reason to cheer. Here are the results:

Madrid Horse Week

Longines FEI World Jumping

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1:

Daniel Deusser

GER

Tobago Z

0 / 46,73 Sec.

2: Steve Guerdat

SUI

Ulysse des Forets

0 / 47,12 Sec.

3: Irma Karlsson

SWE

Ida van de Bisschop

0 / 48,28 Sec.

4:

Niels Bruynseels

BEL

Delux van T & L

0 / 48,42 Sec.

5: Francois Mathy jr.

BEL

Uno de la Rogue

0 / 49,48 Sec.



Estrella Damm Trophy



Int. Springprüfung 1,50m mit Siegerrunde / Int’l jumping competition 1,50m with winning round