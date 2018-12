Equi-News.de

Während der Krieg der Uhrenhersteller - Longines gegen Rolex - weiter tobt, freuen sich die Springreiter - denn sie profitieren von der Konkurrenz um die höheren Dotierungen. Genf, Station des Rolex Grand Slam, bot auch die 18. Auflage des Top 10-Springens der 10 besten Springreiter der Weltrangliste - dotiert mit 500.000 Schweizer Franken. Hier siegte zum zweiten Mal nach 2010 der Schweizer Steve Guerdat - dieses Mal im Sattel des 10-jährigen KWPN-Wallachs Alamo. Hier ist das Ergebnis: While the”watch war” between Longines and Rolex is still in full swing, the showjumpers are highly amused, because they are benefitting from the competition around higher pricemoney. Geneva, leg of the Rolex Grand Slam, also attracted with the 18th top 10-final, in which world’s best ten riders are fighting for the pricemoney of CHF 500.000. Here it was Swiss Steve Guerdat who managed to claim the victory for the second time after 2010. This time, the 10-year old KWPN-gelding Alamo was his four-legged partner of success. Here is the result:

IJRC Top Ten Final

Int. Springprüfung 1,60m mit 2 Umläufen / Int’l jumping competition 1,60m with 2 rounds