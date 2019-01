Equi-News.de

Die neue Weltrangliste der Dressurreiter bietet zum Jahresbeginn keine wirklichen Überraschungen. Dressur-Queen Isabell Werth dominiert das Geschehen weiterhin nach Belieben - sie ist auf den Plätzen 1, 3 und 4 vertreten. Insgesamt sieben der ersten zehn Plätze gehen an deutsche Reiterinnen. Hier sind die Top Ten: There were no real surprises in the world ranking list at the start of 2019. Dressage queen Isabell Werth is still dominating the scene at will; she is ranked on places 1, 3 and 4. A total of seven out of the first ten places are going to German riders. Here are the top ten:



Weltrangliste Dressur per 1. Januar 2019 / World Ranking List Dressage as per January 1st, 2019



Rank Prev. Rank Rider Nation Horse Points 1 1 Isabell Werth GER Weihegold OLD 2.742 2 2 Laura Graves USA Verdades 2.714 3 3 I sabell Werth GER Bella Rose 2.690 4 4 Isabell Werth GER Emilio 2.629 5 7 Helen Langehanenberg GER Damsey FRH 2.423 6 8 Charlotte Dujardin GBR Mt St. John Freestyle 2.416 7 6 Dorothee Schneider GER Sammy Davis jr. 2.393 8 9 Edward Gal NED Glock’s Zonik N.O.P. 2.356 9 10 Daniel Bachmann Andersen DEN Blue Hors Zack 2.281 10 20 Jessica von Bredow-Werndl GER TSF Dalera 2.269