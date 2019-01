Equi-News.de

Die Partner Pferd in Leipzig ist einmal mehr Top-Event für Reiter und Pferdesportler (es stehen Worldcup-Qualis der Springreiter, Voltigierer und Vierspännerfahrer an); bislang gingen die Siege im Springreiterlager u.a. an Marco Kutscher (im Championat von Leipzig, wo er sich im zweiköpfigen Stechen gegen Christian Ahlmann durchsetzte), Alberto Zorzi (in der Quali zum Worldcup-Springen) und Lorenzo de Luca (im 1,45m-Springen). Hier sind die Ergebnisse: The Partner Pferd in Leipzig once more is a top attraction for riders and equestrians (there are worldcup qualis scheduled in jumping, vaulting and four-in-hand driving). Up to now, victories went on (among others) to Marco Kutscher (in the Leipzig Championships, where he beat his compatriot Christian Ahlmann in a jump-off of two), Alberto Zorzi (in the qualifier for the worlcup competition) and Lorenzo de Luca (in the 1,45m competition). Here are the results:

Partner Pferd Leipzig (GER)

Championat von Leipzig / Leipig Championships

Int. Springprüfung 1,50m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,50m with jump-off

1: Marco Kutscher

GER

Charco 4 / 44,49 Sec. (j-off)

2:

Christian Ahlmann

GER

Take a Chance on Me Z 17 / 54,32 Sec. (j-off)

3: Daniel Deusser

GER Jasmien vd Bisshop

1 / 60,22 Sec.

4: Yuri Mansur

BRA

Ibelle ASK

1 / 60,75 Sec.

5: Pius Schwizer

SUI

Cina donna

4 / 56,52 Sec.



Int. Springprüfung 1,50m / Int’l jumping competition 1,50m

1: Alberto Zorzi ITA

Danique 0 / 63,32 Sec.

2:

Felix Haßmann GER Balzaci 0 / 63,76 Sec.

3: Maikel van der Vleuten NED Idi Utopia 0 / 63,87 Sec.

4: Max Kühner

AUT

Vancouver Dreams 0 / 64,58 Sec.

5: Irma Karlsson

SWE Ida vd Bisschop

0 / 64,81 Sec.



Int. Springprüfung 1,45m / Int’l jumping competition 1,45m