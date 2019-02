Equi-News.de

An der Nummer 1 der Welt ist einfach kein Vorbeikommen: Isabell Werth dominierte natürlich auch die Worldcup-Kür in Amsterdam - dieses Mal im Sattel ihrer Weihegold. Nachdem Werth und Weihe den Grand Prix trotz einiger Fehler gewonnen hatte, lief es in der Kür - mit Weihes üblichen Highlights in Piaffe und Passage - deutlich besser und endete erwartungsgemäß mit einem Sieg. Die folgenden drei Kombinationen (Schneider / Sammy Davis jr, Langehanenberg / Damsey und Kittel / Delaunay) rangierten alle innerhalb eines einigen Prozents. Hier sind die Ergebnisse: There simply is no way to overtake world’s no. 1: Isabell Werth also dominated the worldcup freestyle in Amsterdam - this time with her black mare Weihegold. After Werth had won the Grand Prix despite some mistakes, the freestyle was much better, included Weihe’s usual highlights piaffe and passage and ended - as it was expected - with a victory. The following three combinations (Schneider / Sammy Davis jr., Langenhanenberg / Damsey and Kittel / Delaunay) all ranked within one per cent. Here are the results:

FEI Worldcup Dressage, Amsterdam (NED)

Grand Prix Kür / Freestyle to Music

1:

Isabell Werth

GER

Weihegold OLD

86,810%

2: Dorothee Schneider

GER

Sammy Davis jr.

82,675%

3: Helen Langehanenberg

GER

Damsey FRH

82,440%

4: Patrik Kittel

SWE

Delaunay OLD

82,290%

5: Hans Peter Minderhoud

NED

Glock’s Dream Boy

81,380%



Archivfoto: bmp - J. Stils