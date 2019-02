Equi-News.de

Beim Jumping Amsterdam konnte sich der Franzose Simon Delestre nach siebenköpfigem Stechen über den Sieg im Großen Preis von Amsterdam am Samstagabend freuen; das Worldcup-Springen ging an den Schweden Henrik von Eckermann. Hier sind die Ergebnisse: At the Jumping Amsterdam, French showjumper Simon Delestre was in winning form at the showjumping Grand Prix on Saturday night after a jump-off of seven; the world cup-competition saw Sweden’s Henrik von Eckermann as winner. Here are the results:



Grand Prix of Amsterdam

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l Jumping Competition 1,60m with jump-off

1: Simon Delestre FRA Hermes Ryan 0 / 30,62 Sec. 2: Daniel Deusser GER Jasmien vd Bisschop 0 / 31,94 Sec. 3: Rolf-Göran Bengtsson SWE Carlyle 0 / 32,03 Sec. 4: Pieter Devos BEL Jade vd Bisschop 0 / 32,40 Sec. 5: Marc Houtzager NED Sterrehof’s Edinus 0 / 35,47 Sec. 6: Maikel van der Vleuten NED Dana Blue 4 / 31,02 Sec. 7: Bart Bles NED Israel vd Dennehoeve 4 / 45,22 Sec.

Longines FEI Jumping Worldcup