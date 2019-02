Equi-News.de

Wieder mal Werth im Worldcup - so lautete das erwartete Ergebis der Worldcup-Station der Dressurreiter in Neumünster. Die deutsche Dressurqueen dominierte die Grand Prix Kür nach Belieben und siegte mit 3% Abstand vor Helen Langehanenberg mit Damsey. Hier ist das Ergebnis: Again a worldcup leg wth Werth as winner - this was the highly expected outcome of the worldcup leg dressage in Neumünster. The German dressage queen domnated the Grand Prix freestyle to music and claimed the victory with a 3 p.ct. margin ahead of Helen Langehanenberg with Damsey. Here is the result:

FEI World Cup Dressage -Neumünster (GER)

Grand Prix Kür / Freestyle to music