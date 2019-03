Equi-News.de

Das war nun wirklich unerwartet und eine wirkliche Sensation: Nicht die Seriensiegerin der Worldcup-Qualifikationen holte sich den Sieg in der letzten Quali der laufenden Saison beim Indoor Brabant in s’Hertogenbosch, sondern ein Stallreiter aus Dänemark: Blue Hors Chefbereiter Daniel Bachmann Andersen mit dem phänomenalen Blue Hors Zack siegte vor Helen Langehanenberg mit Damsey FRH, Isabell Werth und Emili, die Sieger des Grand Prix, wurden Dritte. Hier ist das Ergebnis: This was really unexpected and simply sensational: Not the winner-in-series of the worldcup qualifiers claimed the victory of the last leg of the current season at the Indoor Brabant in Den Bosch, but a stable rider from Denmark: Blue Hors stable rider Daniel Bachmann Andersen and the phenomenal Blue Hors Zack claimed the victory ahead of Helen Langehanenberg with Damsey FRH, Isabell Werth and Emilio, the winning combination from the Grand Prix, finished third. Here is the result:

FEI World Cup Dressage, Den Bosch (NED)

Grand Prix Kür / Freestyle to music

1:

Daniel Bachmann Andersen

DEN

Blue Hors Zack

84.890%

2: Helen Langehanenberg

GER

Damsey FRH

84,875%

3: Isabell Werth

GER

Emilio

82,930%

4: Hans Peter Minderhous

NED

Glock’s Dream Boy 81,635%

5: Benjamin Werndl

GER

Daily Mirror

81,630%