Equi-News.de

Bei Horses & Dreams meets France meldeten sich Sönke Rothenberger und Cosmo (Foto) eindrucksvoll nach Winterpause und dem verheerenden Brand im Stall Rothenberger (Equi News berichtete) im Viereck zurück und verwiesen Dressurqueen Isabell Werth mit Emilio zwei Mal auf den zweiten Platz. Der Grand Prix der Kür-Tour ging an den Kasselmann-Bereiter Frederic Wandres mit Duke of Britain, die Kür selber holte sich die US-Amerikanerin Shelly Francis mit Danilo. Hier sind die Ergebnisse: At Horses & Dreams meets France, Sönke Rothenberger and Cosmo (pictured) gave an impressive comeback after winter break and the devastating fire at the Rothenberger estate (Equi News had reported on this) and relegated dressage queen Isabel Werth and Emilio in the Grand Prix to the runner-up spot and in the Spécial even to the third place. The Grand Prix for freestyle went on to the Kasselmann stable rider Frederic Wandres with Duke of Britain, the freestyle itself saw US rider Shelly Francis with Danilo as winner. Here are the results:

Grand Prix de Dressage Kür-Tour / for freestyle

1:

Frederic Wandres GER

Duke of Britain 73,848%

2. Patrik Kittel

SWE

Well Done de la Roche

73,022%

3: Diederik van Silfhout

NED

Expression

72,652%

4: Antonia Ramel

SWE

Brother de Jeu

72,630%

5: Ingrid Klimke

GER

Franziskus

72,587%



Grand Prix Kür / Freestyle to music

1:

Shelly Francis USA

Danilo 79,755%

2. Ingrid Klimke

GER

Franziskus

78,592%

3: Diederik van Silfhout NED

Expression

77,875%

4: Frederic Wandres

GER

Duke of Britain

77,720%

5: Patrik Kittel

SWE

Well Done de la Roche

77,045%



Grand Prix de Dressage Spécial-Tour / for Spécial

1:

Sönke Rothenberger GER

Cosmo 81,239%

2. Isabell Werth

GER

Emilio

79,362%

3: Jessica von Bredow-Werndl GER

Dalera

77,391%

4: Juliette Ramel

SWE

Buriel 76,783%

5: Benjamin Werndl GER Famoso

74,913%



Grand Prix Spécial

1:

Sönke Rothenberger GER

Cosmo 79,638%

2. Jessica von Bredow-Werndl

GER Dalera

79,404%

3: Isabell Werth GER

Emilio

78,298%

4: Juliette Ramel SWE

Buriel

77,851%

5: Benjamin Werndl GER

Famoso

74,277%