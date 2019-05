Equi-News.de

Im Rahmen der Royal Windsor Horse Show gab es in Wiedersehen mit Doppel-Olympiasieger Valegro, der im Rahmen einer Dressur-Demo auftrat. Doch der vierbeinige Dressurkönig und seine Reiterin bekamen in Windsor hohen Besuch. Denn die Hausherrin, IM Königin Elisabeth II kam zu einem kurzen Gespräch mit Charlotte Dujardin und ihrem Mentor Carl Hester vorbei. Bei Instagram posteten Dujardin und Hester diesen besonderen Moment. During the Royal Windsor Horse Show, there was a reunion with double Olympic champion Valegro, who gave a short dressage demonstration. But the four-legged dressage king and his rider were paid a highly prominent visit. Because the landlady at Windsor, HM Queen Elizabeth II came over to a short chat with Charlotte Dujardin and her mentor Carl Hester. On Instagram, Dujardin and Hester posted a photograph of this very special moment.

Auf dem Instagram-Account von Charlotte Dujardin (@charlotte_dujardincbe) wurde der besondere Moment des Treffens mit Queen Elizabeth II festgehalten; der Post bekam innerhalb eines Tages mehr als 27.000 Likes. Hier nachstehend ein Screenshot des Posts:

On Charlotte Dujardin’s Instragram-account (@charlotte_dujardincbe), this special moment of the meeting with Queen Elizabeth II was posted; within one day, this post got more then 27.000 likes. Here below is a screenshot of this post: