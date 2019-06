Equi-News.de

Daniel Deußer ist der große Sieger der deutschen Etappe der Longines Global Champions Tour 2019. Im Hamburger Derby-Park siegte Deußer im Sattel der 10-jähigen Larino-Tochter Jasmien vd Bisschop (Foto) nach einem nur vierköpfigen, aber fulminanten Stechen vor dem Ägypter Nayel Nasser mit Lucifer. Hier ist das Ergebnis: Daniel Deußer is the big winner of the German leg of the Longines Global Champions Tour 2019. In the Hamburg Derby-Garden, Deußer and his 10-year old Jasmien vd Bisschop - pictured - (by Larino) claimed the victory after a great jump-off of four ahead of Nayel Nasser from Egypt with Lucifer. Here is the result:

Internationale Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1: Daniel Deußer GER

Jasmien vd Bisschop

0 / 45,95 Sec. (j-off)

2: Nayel Nasser

EGY

Lucifer

0 / 46,18 Sec. (j-off)

3: Peder Fredricson

SWE

All In

0 / 49,98 Sec. (j-off) 4. Philipp Weishaupt

GER

Che Fantastica

8 / 52,87 Sec. (j-off)

5: Janne-Friederike Meyer

GER

Minimax

1 / 81,20 Sec.

6: Ben Maher

GBR Concona

1 / 81,38 Sec.

7: Karina Johannpeter

BRA

Casper

1 / 83,06 Sec.

8: Shane Sweetnam

IRL

Alejandro

4 / 75,45 Sec.

9: Marie Goldstein-Engle

USA

Royce

4 / 76,05 Sec.

10:

Maurice Tebbel

GER

Don Diarado

4 / 76,62 Sec.