Equi-News.de

Zum dritten Mal siegte Nisse Lüneburg im schwersten Springen der Welt: Nach 2012 und 2014 holte Lüneburg sich erneut den Sieg im Deutschen Springderby - dieses Mal nach einem Stechen gegen den Iren Shane Breen. Lüneburg und Breen hatten für die Null-Fehler-Ritte Nr. 158 und 159 in der Geschichte des Derbys gesorgt. Dritte wurde die ehemalige Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffahrt mit dem schnellsten Vier-Fehler-Ritt im Derby-Park von Hamburg Klein-Flottbeck, dicht gefolgt vom Vorjahressieger, dem Briten Matthew Sampson. Hier ist das Ergebnis: For the third time, Nisse Lüneburg claimed the victory of world’s toughest jumping competition. After 2012 and 2014, Lüneburg again claimed the victory of the German Jumping Derby - this time in a jump-off against Irish rider Shane Breen. Lüneburg and Breen had managed to show the clear rounds no. 158 and 159 in the derby history. Former double world champion Sandra Auffahrt finished third with the fastest four-penalty-point in the Derby Garden of Hamburg Klein-Flottbeck, followed by last year’s winner, Matthrew Sampson from Great-Britain. Here is the result:

90. Deutsches Spring-Derby / 90th German Jumping Derby

1:

Nisse Lüneburg

GER

Cordillo

0 / 0 / 53,52 Sec. (j-off)

2: Shane Breen

IRL

Can Ya Makan 0 / 0 / 54,71 Sec. (j-off)

3: Sandra Auffahrt

GER

La Vista

4 / 157,67 Sec.

4: Matthew Sampson

GBR

Quality Old Joker

4 / 158,54 Sec. 5: Benjamin Wulschner

GER

Bangkok Girl

4 / 159,06 Sec.

6: Nigel Coupe

GBR

Golvers Hill

4 / 169,76 Sec.

7:

Gilbert Tillmann

GER

Hadjib

4 / 176,06 Sec.

8: André Thieme

GER

Contadur

8 / 163,73 Sec.

9: James Whitaker

GBR

Glenavadra Brilliant

8 / 172,73 Sec. 10:

Jan Peters

GER

Kokolores

8 / 181,21 Sec.