Equi-News.de

Der Sieg der dieswöchigen Etappe der Longines Global Champions Tour in Cannes ging nach Belgien. Nach zehnköpfigem Stechen konnte sich Niels Bruynseels mit Gancia de Muze über den ersten GCT-Sieg in seiner Karriere freuen. Daniel Deussers dritter Platz untermauerte seine Führung im Gesamtranking. The victory of this week’s leg of the Longines Global Champions Tour in Cannes went on to Belgium. After a jump-off of ten, Niels Bruynseels - riding Gancia de Muze - claimed his first-ever GCT-win. Daniel Deusser’s third rank confirmed his leading position of the overall ranking.

Longines Global Champions Tour, Cannes (FRA)

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off