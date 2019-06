Equi-News.de

Das große Duell zwischen Bella Rose und Cosmo wird verschoben - Cosmo wurde von den Deutschen Meisterschaften in Balve abgemeldet. Der Wallach zeigte Kolik-Symptome und wurde zur Sicherheit in eine Tierklinik gebracht. The big duel between Bella Rose and Cosmo has been postpone - Cosmo has been withdrawn from the German National Championships in Balve. The gelding had shown signs of a colic attack and for safety reasons has been transported to a veterinary hospital.



Sönke Rothenberger und Cosmo werden ihre Meistertitel vom vergangenen Jahr nicht verteidigen können. Cosmo zeigte in Balve Anzeichen einer Kolik und wurde auf Anraten des deutschen Mannschaftstierarztes vorsorglich in eine Tierklinik gebracht. Das große Duell Werth / Rothenberger muss einmal mehr verschoben worden - bereits im letzten Jahr in Aachen konnte Cosmo nicht gegen Weihegold antreten, da er an einem Infekt litt.



Sönke Rothenberger and Cosmo cannot defend their national championships’ titles from last year. In Balve, Cosmo showed signs of a colic attack and was transported to a veterinary hospital upon advice of the German team vet. The big duel Werth / Rothenberger again has to be postponed - already at the CHIO Aachen in 2018, Cosmo could not compete against Weihegold because the gelding suffered from an infection.