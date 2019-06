Equi-News.de

Sieg für Martin Fuchs bei der portugiesischen Etappe der Longines Global Champions Tour. Nach dem Sieg in Madrid gelang Fuchs in Cascais (Estoril) der zweite Tour-Sieg in diesem Jahr. Martin Fuchs claimed the victory of the Portugese leg of the Longines Global Champions Tour. After the win in Madrid, Fuchs made it a double in Cascais (Estoril).

Martin Fuchs fühlt sich auf iberischem Terrain offenbar sehr wohl. Nachdem er bereits die Madrider Etappe der Longines Global Champions Tour gewonnen hatte, gelang ihm dies auch im portugiesischen Cascais (Estoril). Als letzter Reiter im 11-köpfigen Stechen konnte sich Fuchs über den zweiten Sieg in der diesjährigen Tour freuen. Pechvogel des Tages war Marcus Ehning. Der war im Sattel von Funky Fred in einer Fabelzeit unterwegs, aber am vorletzten Sprung touchierte der 14-jährige Hengst minimal die obere Stange - vier Fehlerpunkte, Platz 7 und trotzdem bester Deutscher.

Hinter dem Schweizer Fuchs gab es geballte Dominanz von der Insel mit dem Briten Ben Maher auf Rang 2 und den Iren Michael Duffy und Darragh Kenny auf den Plätzen 3 und 4.

Am vergangenen Wochenende hatte es bei der Tour-Premiere in Stockholm einen Heimsieg des Schweden Peder Fredricson gegeben. Der konnte sich in einem 10-köpfigen Stechen gegen seine Landsfrau Malin Baryard-Johnsson und den Belgier Jos Verlooy durchsetzen. Marco Kutscher auf Rang 9 war der bestplatzierte deutsche Reiter.

Hier sind die Ergebnisse:

Obviously, Martin Fuchs feels good on Iberian territory. After having already won the Madrid-leg of the Longines Global Champions Tour, he managed to do the same in Cascais (Estoril / Portugal). Being the last one to go in a jump-off of 11, Fuchs could be happy about his second victory in this year’s Tour. Jinx of the day was Marcus Ehning. Marcus, riding Funky Fred, was on the move in a phenomenal time, but on the second-last fence, the 14-year old stallion lightly touched the top bar - four penalty points, 7th place and nevertheless best-placed German rider.

Behind Swiss rider Fuchs, there was a great dominance from riders of the isle with Ben Maher as runner-up and Irish riders Michael Duffy and Darragh Kenny on 3rd and 4th place.

The past weekend on the Tour debut in Stockholm, the audience could cheer on a home win of Swedish rider Peder Fredricson. After a jump-off of 10, he took the lead ahead of his compatriot Malin Baryard-Johnsson and Belgian rider Jos Verlooy. Marco Kutscher was the best-placed German on 9th place.

Here are the results:

Longines Global Champions Tour, Cascais (Estoril /POR)

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1:

Martin Fuchs

SUI

Chaplin

0 / 37,64 Sec. 2: Ben Maher

GBR

Explosion

0 / 38,09 Sec.

3: Michael Duffy

IRL

Touch the Stars

0 / 38,58 Sec. 4: Darragh Kenny

IRL

Important de Muze

0 / 39,56 Sec. 5: Niels Bruynseels

BEL

Utamaro d’Ecaussines

0 / 40,55 Sec. 6: Bart Bles

NED

Gin

0 / 41,08 Sec. 7: Marcus Ehning

GER

Funky Fred

4 / 36,21 Sec.

8: Christian Ahlmann GER

Clintrexo Z

4 / 37,54 Sec.

9: Pieter Devos

BEL

Claire Z

4 / 38,76 Sec.

10:

Mark McAuley IRL

Utcham de Belheme

4 / 40,36 Sec.

11:

Julien Epaillard

FRA

Virtuose Champeix

8 / 40,06 Sec.



Longines Global Champions Tour, Stockholm (SWE)

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off