Equi-News.de

Longines Global Champions Tour in Monaco: Nach einem Herzschlag-Stechen (drei Reiter am Ende mit Ergebnissen innerhalb einer halben Sekunde) konnte sich der Niederländer Maikel van der Vleuten im Sattel des erst neunjährigen Beauville Z über den Tour-Sieg im Fürstentum freuen. Christian Kukuk wurde mit Ludger Beerbaums Limonchello Fünter im zehnköpfigen Stechen und somit bester Deutscher. Wer beim Großen Preis von Monaco fehlte, waren der Fürst und seine Nichte, Schirmherrin Charlotte Casiraghi - die waren aufgrund von Charlotte Casiraghis kirchlicher Trauung mit Dimitri Rassam in St. Remy de Provence und daher nicht in Monaco. Longines Global Champions Tour of Monaco: After a breathtaking jump-off (with three riders at the end with results between half a second), Dutch showjumper Maikel van der Vleuten and his nine-year old Beauville Z claimed the victory in the principality. Christian Kukuk, riding Ludger Beerbaum’s Limonchello finished fifth in the jump-off of 10 and was best-placed German rider. Who was missing during the Grand Prix of Monaco was Prince Albert and his niece, the comtition’s patron Charlotte Casiraghi - they were celebrating Charlotte Casiraghis church wedding with Dimitri Rassam in St. Remy de Provence and therefore not in Monaco.

Longines Global Champions Tour, Monte Carlo / Monaco

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off