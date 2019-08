Equi-News.de

Die Europameisterschaften Dressur in Rotterdam haben mit dem ersten Teil des Grand Prix de Dressage begonnen. Nicht unerwartet liegt die deutsche Mannschaft nach zwei von vier Startern deutlich in Führung und Doro Schneider ist zusammen mit ihrem Showtime Overnight Leader. Sie schaffte es als einzige Starterin im Feld, die 80%-Marke zu knacken. Den gegenwärtig zweiten Rang belegt Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, gefolgt vom Briten Gareth Hughes mit Classic Briolinca. The European Championships Dressage have took off with the first part of the Grand Prix de Dressage. As it was expected, the German team is clearly in the lead after two out of four riders and Dorothee Schneider, riding Showtime, is overnight leader. She was the only one in today’s starting field being able to beat the 80%-score. Jessica von Bredow-Werndl and Dalera are currently on runner-up spot, followed by British team rider Gareth Hughes with Classic Briolinca.



Grand Prix de Dressage - 1. Teil / 1st part Individual Ranking



1: Dorothee Schneider GER Showtime FRH 80,233% 2: Jessica von Bredow-Werndl GER TSF Dalera 76,894% 3: Gareth Hughes GBR Classic Briolinca 76,351% 4: Therese Nilshagen SWE Dante Weltino OLD 75,466% 5: Hans-Peter Minderhoud NED Dream Boy 75,295% 6: Charlotte Fry GBR Dark Legend 74,317% 7: Antonio Ramel SWE Brother de Jeu 74,224% 8: Anders Dahl DEN Fidelio vh Bloemenhof 72,733% 9: Agnete Kirk Thinggaard DEN Jojo Az 72,671% 10: Anne Meulendijks NED Avanti 71,801%