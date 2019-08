Equi-News.de

Die erste von fünf (!) Runden bei der Europameisterschaft Springen - welche für die Einzelwertung zählt - ging an den Titelverteidiger, Peder Fedricson aus Schweden mit All In. Drei von vier deutschen Reitern rangieren gegenwärtig in den Top Ten. Hier ist das Ergebnis (die Zeitdifferenz des heutigen Springens wurde in Punkte umgerechnet): The first out of five (!) rounds at the European Championships jumping - which counts already for the individual ranking - went on to the title defendor, Peder Fredricson from Sweden with All In. Three out of four German riders are ranked within the top ten. Here is the result (the time difference of today’s jumping test was recalculated in points):

Int. Zeit-Springprüfung 1,50m / Int’l jumping competition 1,50m against the clock