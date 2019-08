Equi-News.de

Die Teamentscheidung im Springen bei den Europameisterschaften in Rotterdam ist gefallen. Die von Pit Weinberg trainierten Belgier gewinnen Mannschafts-Gold, das deutsche Team in der Besetzung Christian Ahlmann, Simone Blum, Daniel Deußer und Marcus Ehning gewinnen Silber. Bronze geht an die Springreiter*innen aus Groß-Britannien. The team decision at the European Championships showjumping in Rotterdam has been taken: The Belgian riders, who are trained by Pit Weinberg, claimed the team gold, the German riders (Christian Ahlmann, Simone Blum, Daniel Deußer and Marcus Ehning) claimed the silver medal. Bronze went on to the showjumpers from Great-Britain:

Country

Rider

Horse

1. Comp.

Final

Final

1st rd

2nd rd

Gold

Belgium Pieter Devos Claire Z

(5,83) 0,00

(5,00)

Jos Verlooy

Igor

1,68

0,00

0,00 Jérôme Guery

Quel Homme de Hus

4,76

(8,00)

1,00 Gregory Wathelet

Nevados

4,63

0,00

0,00

12,07 Pts.

Silver

Germany

Simone Blum

Alice

(2,21) 0,00

4,00

Christian Ahlmann

Clintrexo Z

1,19 (8,00) 0,00

Marcus Ehning

Comme il Faut

1,56 8,00

0,00

Daniel Deusser

Tobago Z

1,47 0,00

(4,00)

16,22 Pts. Bronze

Great-Britain

Ben Maher

Explosion

0,62 0,00

0,00

Holly Smith

Hearts Destiny

4,68 0,00

4,00

Amanda Derbyshire

Lubanta

4,11 (8,00)

4,00

Scott Brash

Hello M’Lady

(6,01) 4,00

(8,00)

21,41 Pts.