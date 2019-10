Equi-News.de

Beim World Cup-Auftakt der Dressurreiter im dänischen Herning gab es spannenden Sport - denn so mancher vierbeinige Athlet war erstmals im World Cup zu sehen. Der Sieg ging an Lokalmatadorin Cathrine Dufour mit dem erst neunjährigen Bohemian und auch die Viertplatzierte, die ehemalige Weltmeisterin der Jungen Dressurpferde, Fiontini, gab unter Severo Jurado Lopez ihr Debüt. Zwei Deutsche - Benjamin Werndl mit Daily Mirror und Helen Langehanenberg mit Damsey - konnten sich mit auf dem Podium platzieren. Hier ist das Ergebnis: At the start of the world cup dressage in Herning (Denmark), there was thrilling sport - because some four-legged athletes were first timer in the world cup circus. The victory went on to local hero Cathrine Dufour with the only nine-year old Bohemian and also the fourth-placed, former world champion of young dressage horses, Fiontini, gave her debut with her rider Severo Jurado Lopez. Two German riders - Benjamin Werndl and Daily Mirror and Helen Langehanenberg with Damsey - got places on the podium. Here is the result:

World Cup Dressage, Herning (DEN)

Grand Prix Kür / Freestyle to Music