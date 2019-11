Equi-News.de

Beim Jumping Verona siegte Scott Brash im Sattel der 13-jährigen Indoctro-Tochter Hello M’lady in einem 16-köpfigen Stechen vor dem Iren Darragh Kenney / Romeo und Steve Guerdat aus der Schweiz mit Alamo. Chrstia Ahlmann war bester deutscher Reiter auf Rang 12. Hier ist das Ergebnis der Stechteilnehmer: At the Jumping Verona, British showjumper Scott Brash, riding the 13-year old Indoctro-daughter Hello M’lady, claimed the victory after a jump-off of 16 (!) riders ahead of Darrah Kenney from Ireland with Romeo and Swiss rider Steve Guerdat with Alamo. Christia Ahlmann was best-ranked German rider on 12th place. Here is the result of the jump-off participants:

Int. Sprigprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off