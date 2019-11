Equi-News.de

Sein erster German Master-Titel, sein erstes gewonnenes Auto - auch für amtierende Europameister gibt es in Stuttgart noch Premieren. Martin Fuchs (Foto) holte sich am späten gestrigen Abend den Sieg im zweitwichtigsten Springen des Turniers in der Schleyerhalle und somit verwies die Nummer 2 der Weltrangliste den Local Hero Hansi Dreher und die Nummer 3 der Welt, Daniel Deusser, auf die Plätze. His first German Master-title, the first car he won - also for a current European champion Stuttgart has some first-times. Yesterday at night, Martin Fuchs (pictured) claimed the victory in the second-most-important jumping competition in the Schleyer Hall in Stuttgart and by this, the no. 2 of the world ranking list relegated local hero Hansi Dreher and world’s no. 3 to second and third place.

Die besten 12 ReiterInnen der beiden Qualifikationen vom Donnerstag und Freitag kämpften am späten gestrigen Abend um den Titel des German Master. Zunächst konnte man fast zweifeln, dass es ein Stechen geben würde - Parcourschefin Christa Jung hatte die Anforderungen hoch geschraubt. Aber schlussendlich gab es doch ein Dreierstechen - mit illustrer Besetzung: Die Nummer 2 der Welt (Martin Fuchs), die Nummer 3 (Daniel Deusser) und der besten Württemberger im internationalen Springreiterlager (Hans Dieter Dreher). Daniel Deusser eröffnete das Stechen im Sattel der erst neunjährigen Killer Queen, riskierte aber in der ersten Wendung zu viel - ein Abwurf, Rang 3. Martin Fuchs als zweiter Starter zeigte mit dem 12-jährigen Selle Francais Tam Tam du Valon eine blitzsaubere Runde (0 / 33,26 Sek), aber noch hatte Hansi Dreher ja die Chance auf den Sieg. Mit der 11-jährigen Berlinda ging Dreher auch kalkuliertes Risiko ein, aber die Zeit reichte nicht ganz - fehlerfrei in 33,72 Sek. und Platz 2.

Die anderen Teilnehmer und ihre Ergebnisse siehe unten:

The 12 best riders from both qualifiers on thursday and friday were fighting for the German Master-title yesterday at night. First, one could doubt that there would be any jump-off because course designer Christa Jung had built a quite challenging course. But finally, there was a jump-off of three - and a highly prominent one: World’s no. 2 (Martin Fuchs) as well as the no. 3 (Daniel Deusser) and the best Wurttemberg showjumper in the international top jumping circus (Hans Dieter Dreher). Daniel Deusser was the first to go, riding the only nine-year old Killer Queen. However, Daniel took too much risk in the first turn - one fence down, 3rd place. Martin Fuchs was the next to go and had a super clear round with the 12-year old Selle Francais-gelding Tam Tam du Valon (0 / 33,26 sec), but there was still Hansi Dreher who had all chances to win. With the 11-year old Berlinda, Dreher took calculated risk but his time was not fully sufficient - clear in 33,72 seconds and the runner-up spot.

The further participants and their results are shown here below:

4: Jos Verlooy

BEL

Jacobien Dwerse Hagen

4 / 62,56 Sec.

5: Darragh Kenny IRL

Dabelle

4 / 62,59 Sec.

6: Finja Bormann

GER A crazy son of Lavina 4 / 63,07 Sec.

7: Philipp Weishaupt

GER

Volver de la Vigne

4 / 63,26 Sec.

8: Christian Ahlmann GER

Alina

4 / 63,52 Sec.

9: Max Kühner

AUT

Vancouver Dreams

4 / 63,56 Sec.

10:

Patrick Stühlmeyer

GER

Varihoka du Temple

4 / 65,45 Sec.

11:

Scott Brash

GBR

Hello Senator

8 / 63,27 Sec.

12:

Yuri Mansur

BRA

Casantos

8 / 64,46 Sec.