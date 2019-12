Equi-News.de

Toller Erfolg für die deutschen Springreiter beim World Cup-Springen in Madrid: Es siegte nach neunköpfigem Stechen Marcus Ehning im Sattel des großartigen, jetzt 16-jährigen Pret à Tout vor Christian Ahlmann mit einer seiner Nachwuchshoffnungen, dem neunjährigen Zangersheide-Hengst Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly). Der Belgier Pieter Devos wurde mit seinem erfahrenen Espoir Dritter. Hier sind die Ergebnisse der Stechteilnehmer: Great success for the Germans at the World Cup jumping competition in Madrid: Winner after a jump-off of nine was Marcus Ehning, riding his great, now 16-year old Pret à Tour ahead of Christian Ahlmann with one of his up-and-coming cracks, the nine-year old Zangersheide stallion Dominator 2000 Z (by Diamant de Semilly). Belgian showjumper Pieter Devos and his well-routined Espoir finished third. Here are the results of the jump-off participants:

Madrid Horse Week, Madrid (ESP)

Longines FEI Jumping Grand Prix

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off