Equi-News.de

Zum Jahresende treffen sich die Tops der Springreit-Szene traditionsgemäß in Mechelen. Hier gab es in der großen Tour Siege für Christian Ahlmann und Jessica Springsteen. Hier sind die Ergebnisse: When it’s close to the year-end, the tops of the jumping scene are meeting in Mechelen. Here, Christian Ahlmann and Jessica Springsteen could enjoy some big tour-victories already. Here are the results:

Int. Springprüfung 1,50m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,50m with jump-off

1:

Jessica Springsteen

USA

Volage du Val Henry

0 / 34,18 Sec.

2: Niels Bruynseels

BEL

Kopernic van Orti

0 / 34,28 Sec.

3: Thibeau Spits

BEL

Classic Touch

0 / 35,50 Sec.

4: Pieter Devos

BEL

Carpe Diem Z

0 / 36,64 Sec.

5: Henrik von Eckermann

GER

Best Boy

4 / 35,39 Sec.



Int. Springprüfung 1,45m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,45m with jump-off