Equi-News.de

The “Equestrian Fire Relief Australia Fund” (EFRA) shall support the equestrian community in Austalia, affected by the bushfires. During the horrendous bushfires this year, already 26 people were killed, 10 million hectares have been burned down and nearly 480 Million wildlife died. For sure, also the equestrian community in Austalia is affected. Here, the Equestrian Fire Relief Austalia Fund shall provide support. Der “Equestrian Fire Relief Australia Fund” (EFRA) soll der von den Buschfeuern in Australien betroffenen Reiterszene helfen. Die Feuer, die in diesem Jahr ungeheure Ausmaße angenommen haben, haben bislang 26 Menschen getötet, mehr als 10 Millionen Hektar Land vernichtet und geschätzte 480 Millionen Wildtieren das Leben gekostet. Natürlich ist auch die Reiterszene in Australien betroffen. Hier soll der EFRA Fund jetzt helfen.

Top-Reiter aus aller Welt unterstützen den Fund, um der reiterlichen Gemeinschaft in Australien zu helfen. Die SpringreiterInnen Martin Fuchs, Christian Ahlmann, Marcus Ehning und die Australierin Edwina Tops-Alexander, die Dressurcracks Charlotte Dujardin und ihr Mentor Carl Hester, Jessica von Bredow-Werndl sowie Patrik Kittel und seine aus Australien kommenden Ehefrau Lyndal Oatley, die Buschreiter Michi Jung, Sandra Auffahrt und Ingrid Klimke, William Fox-Pitt, David O’Connor und die Australier Andrew Hoy und Christopher Burton sowie Buschlegende Sir Mark Todd und die Influencerin Annica Hansen fungieren u.a. als Botschafter des Funds, um Spenden zu sammeln und Hilfe zu bringen. Die Spenden sollen als Soforthilfe dienen, Material und Futter bereitstellen, aber auch moralische Unterstützung bieten. Hier helfen Reiter Reitern.

Wer den Equestrian Fire Relief Australia Fund unterstützen möchte, kann direkt auf der Homepage des Funds https://www.equestrianfirerelief.com.au spenden.

Top riders from all over the world are supporting the Fund to support the equestrian community in Australia. Showjumpers Martin Fuchs, Christian Ahlmann, Marcus Ehning and Australian rider Edwina Tops-Alexander, the dressage cracks Charlotte Dujardin and her mentor Carl Hester, Jessica von Bredow-Werndl as well as Patrik Kittel and his Australian-born wife Lyndal Oatley, the eventers Michi Jung, Sandra Auffahrt and Ingrid Klimke, William Fox-Pitt, David O’Connor and the Australian riders Andrew Hoy snd Christopher Burton and eventing legend Sir Mark Todd and German influencer Annica Hansen are among the ambassadors of the fund, helping to collect funds and bring support - immediate financial help, providing material and goods and also bring Moral support. Here, equestrians are helping equestrians.