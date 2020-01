Equi-News.de

Marcus Ehning und sein großartiger, jetzt schon 17 Jahre alter Pret à Tout sind die Sieger des gestrigen Championats von Leipzig bei der Partner Pferd. Zweiter nach achtköpfigem Stechen wurde Buschlegende Michi Jung mit dem 15-jährigen Baden-Württemberger Schimmelwallach Sportsman (Stolzenberg x Calido I). Hier ist das Ergebnis: Germany’s Marcus Ehning and his great, already 17 years’ old Pret à Tout are the winners of the Leipzig Championships, which took place yesterday at the Partner Pferd. Runner-up after a jump-off of eight was eventing legend Michael Jung, riding the 15-year old Baden-Wuerttemberg gelding Sportsman (Stolzenberg x Calido I). Here is the result:



Championat von LeipzigInt. Springprüfung 1,50m mit Stechen / Int’l Jumping Competition 1,50m with jump-off