Equi-News.de

Das Jumping Amsterdam endete mit der World Cup-Etappe der Springreiter - hier war Marc Houtzager nach neunköpfigem Stechen siegreich. Als bester deutscher Reiter beendete Marcus Ehning die Prüfung auf Rang fünf. Damit befindet sich Ehning im Gesamtranking des World Cups auf dem gegenwärtig zweiten Platz hinter Steve Guerdat. Und auch im Großen Preis von Amsterdam war Marcus Ehning bestens platziert - er rangierte als Zweiter mit einem Wimpernschlag hinter dem Franzosen Julien Epaillard. Hier sind die Ergebnisse: The Jumping Amsterdam ended with the jumping world cup leg, which was won by Marc Houtzager after a jump-off of nine. Best-ranked German rider was Marcus Ehning, who finished fifth. Due to this, Ehning is currently on the runner-up spot in the overall world cup ranking behind Steve Guerdat. And also in the showjumping Grand Prix of Amsterdam, Ehning finished well - he with the blink of an eye was the runner-up behind French showjumper Julien Epaillard. Here are the results:



Longines FEI Jumping World Cup Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l Jumping Competition 1,60m with jump-off



1: Marc Houtzager NED Sterrehof’s Dante 0 / 34,05 Sec. 2: Harrie Smolders NED Monaco 0 / 35,03 Sec. 3: Pieter Clemens BEL Quintini 0 / 35,18 Sec. 4: Niels Bruynseels BEL Gancia de Muze 0 / 35,33 Sec. 5: Marcus Ehning GER Calanda 0 / 35,95 Sec. 6: Maikel van der Vleuten NED Beauville Z 0 / 36,46 Sec. 7: Jeroen Dubbeldam NED Oak Grove’s Carlyle 0 / 40,12 Sec. 8: Daniel Deusser GER Jasmien vd Bisschop 4 / 36,16 Sec. 9: Robert Whitaker GBR Catwalk 4 / 49.48 Sec.

Grand Prix of Amsterdam

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l Jumping Competition 1,60m with jump-off