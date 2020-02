Equi-News.de

Christian Ahlmann führt seine Erfolgsserie auch bei der Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate fort. In Sharjah wurde er in der Worldcup-Quali Zweiter hinter dem Neuseeländer Bruce Goodin. Hier ist das Ergebnis: Christian Ahlmann contines his line of success even on his trip to the United Arab Emirates. In Sharjah, he finished as runner-up behind Bruce Goodin in the world cup qualifier. Here is the result:

H.H. Ruler of Sharjah Cup / FEI World Cup Qualifier (Sharjah / UAE)

Int. Springprüfung 1.45m-1,60m mit 2 Umläufen / Int’l jumping competition 1,45m - 1,60m with 2 rounds