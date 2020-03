Equi-News.de

Der Norweger Geir Gulliksen, 60, hat erstmals eine World Cup-Etappe für sich entschieden. Bei der letzten World Cup-Quali vor dem Finale in Las Vegas im April setzte er sich in einem fünfköpfigem Stechen gegen den Schweizer Bryan Balsiger und Kevin Staut aus Frankreich durch. Daniel Deusser verpasste das Stechen, kam aber mit dem schnellsten vier-Fehler-Ritt auf den sechsten Rang. In der Göteborg Trophy hatte Deusser bereits tags zuvor im Sattel von Calisto Blue das zweitwichtigste Springen gewonnen. Hier sind die Ergebnisse: Norwegian showjumper Geir Gulliksen, 60, for the first time in his career won a world cup leg. In the last world cup qualifier ahead of the Las Vegas-final in April, Gulliksen claimed the victory in a jump-off of five and relegated Swiss rider Bryan Balsiger and French showjumper Kevin Staut to second and third place. Daniel Deusser, missed the jump-off, but finished sixth with the fastest four-points-round. On Saturday, Deusser claimed the victory of the second-highest competition when winning the Gothenburg Trophy, riding Calisto Blue. Here are the results:

Gothenburg Horse Show (SWE)

Longines FEI Jumping World Cup

Int. Springprüfung 1,60 mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1:

Geir Gulliksen

NOR

Quatro

0 / 45,75 Sec. (j-off)

2: Bryan Balsiger

SUI

Twentytwo des Biches

0 / 46,45 Sec. (j-off)

3: Kevin Staut

FRA

For Joy van’t Zorgvliet

4 / 45,51 Sec. (j-off)

4: Olivier Philippaerts

BEL

Legend of Love

4 / 45,84 Sec. (j-off)

5: Rolf-Göran Bengtsson

SWE

Cassilamo Jmen

8 / 48,52 Sec. (j-off)

6: Daniel Deusser GER

Jasmien vd Bisschop

4 / 65,11 Sec.

Gothenburg Trophy

Int. Springprüfung 1,55 mit Stechen / Int’l jumping competition 1,55m with jump-off