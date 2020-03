Equi-News.de

Die Saison 2020 der Longines Global Champions Tour ging in Doha an den Start. In der Hauptstadt Qatars war es dann Daniel Deusser, der den ersten Sieg eines LGCT-Großen Preises in 2020 einfuhr und direkt einmal wichtige Punkte sammelte. Im siebenköpfigen Stechen setzte sich Deusser im Sattel seiner Killer Queen mit anderthalb Sekunden Vorsprung an die Spitze. Hinter Nicola Philippaerts und Jérôme Guery aus Belgien kam Marcus Ehning mit seinem Funky Fred auf den vierten Rang. Hier ist das Ergebnis: The Longines Global Champions tour 2020 took off in Doha. In the capital of Qatar, it was Germany’s Daniel Duesser, who claimed the first LGCT Grand Prix’ victoriy in 2020 and collected important points. In a jump-off of seven, Deusser - riding Killer Queen - claimed the victory with a margin of 1,5 seconds. Behind Nicola Philippaerts and Jérôme Guery from Belgium, Marcus Ehning and Funky Fred finished fourth. Here is the result:

Longines Global Champions Tour, Doha (QAT)

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off