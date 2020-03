Die Corona-Krise hat nun auch den Pferdesport mit voller Wucht getroffen. Im Zuge vieler Veranstaltungsverbote sind die World-Cup Finals der Dressur- und Springreiter in Las Vegas abgesagt. Weitere große Turniere sind bereits abgesagt, die FEI gab eine Empfehlung zur Absage aller FEI-Turniere heraus. The corona outbreak now has also hit the equestrian sport. Following many restrictions and prohibitions for public gatherings, the world cup finals dressage and showjumping in Las Vegas have been cancelled. And also other big shows have already been cancelled. The FEI gave a recommendation to cancel all FEI-competitions.



Die Corona-Krise, die die Welt in Atem hält, macht natürlich auch vor dem Pferdesport und der Zucht nicht halt. Bereits in der letzten Woche waren viele Turniere für die kommenden Wochen abgesagt, drunter das prestigeträchtige Saut Hermès in Paris und die die World Cup-Finals in Las Vegas im April. Der Signal Iduna Cup in Dortmund wurde zunächst als Geisterturnier durchgeführt - lediglich einige VIPs durften zuschauen, aber dann aufgrund der Anweisung der Stadt Dortmund am Samstag abgebrochen.Das weltberühmte Indoor Brabant in s’Hertogenbosch sollte zunächst auch mit reduzierter Zuschauerzahl durchgezogen werden, wurde dann aber gemäß behördlicher Anweisung abgesagt, als die Teilnehmer bereits vor Ort zum Training auf ihren Pferden saßen. Auch die Sunshine Tour im spanischen Vejer hat ein vorzeitiges Ende gefunden.Auch die deutsche Pferdezucht ist direkt betroffen - Hengstleistungsprüfungen und -Tests wurden bis Ende April abgesagt. Wie die Stichtagsregelung (1. April) für die Deckzulassung junger Hengste gehandhabt wird, ist seitens der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) gehandhabt wird, steht noch nicht fest. Die FN werde, so wurde mitgeteilt, die Situation tagesaktuell einschätzen.Gleichwohl: Auch wenn Pferdesport und Pferdezucht wichtig sind - Leben und Gesundheit sind wichtiger. Wir - das Team von Equi-News.de / Equi-News.com - wünscht Ihnen, Ihren Familien und Ihren Pferden alles Gute in dieser sicherlich für uns alle herausfordernden Situation. Bleiben Sie sicher und bleiben Sie gesund!