Equi-News.de

Nach wochenlanger Hinhaltetaktik kam gestern - endlich - die Entscheidung: Die Olympischen Spiele von Tokyo werden um ein Jahr verschoben. Tokyo 2020 findet im Jahr 2021 statt.Und heute kam auch die Entscheidung, das wichtigste Event der Reiter - nach Olympia - zu verschieben: Das CHIO Aachen (geplant für 29.05. - 07.06.2020) wird auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben. Wann genau das sein wird, steht noch nicht fest - man befindet sich im Moment in der Abstimmung mit der FEI.Das für Mitte Juni geplante niederländische CHIO - das CHIO Rotterdam - wurde bereits für 2020 komplett gecancelt; es findet erst im kommenden Jahr wieder statt (24. - 27.06. 2021 ).Bereits Anfang der Woche war das Balve Optimum, zugleich Deutsche Meisterschaften der Dressur- und Springreiter (geplant für 07. - 10.05.2020) auf den Herbst verschoben worden - neues Datum des Balve Optimum ist 17. - 20.09.2020. After a delay tactic for weeks, yesterday - finally - a decision was taken: The Tokyo Olympic Games will be postponed by one year. Tokyo 2020 will take place in 2021. And a few minutes ago there came the decision that also the most important equestrian event except the Olympics will be postpone: The CHIO Aachen (scheduled for May 29th - June 7th, 2020) will be postpone to a later date this year. It’s now yet known when exactly the CHIO Aachen will take place - currently the Aachen organizers are in discussions with the FEI. The Dutch CHIO (CHIO Rotterdam), which was scheduled for mid June, has already been cancelled. It will only take place in 2021 (June 24th - 27th, 2021). Already beginning of the this week, the Balve Optimum, the German national Championships dressage and showjumping (scheduled for May 7th - 10th, 2020) have been delayed to autumn this year; the championships will now take place September 17th - 20th, 2020.