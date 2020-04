Equi-News.de

Einer der größten Unterstützer der britischen Dressurszene, Trainer seiner Tochter Laura und Mentor von Carl Hester, Dr. Wilfried Bechtolsheimer, lebt nicht mehr. Er starb im Alter von 71 Jahren in der Schweiz. One of the biggest supporters of British dressage, coach of his daughter Laura and Carl Hester’s mentor, has passed away. He died, aged 71, in Switzerland.



Wilfried Bechtolsheimer ist tot. Der promovierte Zahnarzt war selber erfolgreicher Dressurreiter (mit dem Hengst Giorgione war er Mitglied der britischen EM-Equipe 1995), Trainer seiner Tochter Laura (Mannschafts-Olympiasiegerin und Einzel-Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2012 mit Mistral Hojris) und Mentor von Groß-Britanniens Vorzeige-Reiter Carl Hester (der als Bereiter im Stall Bechtolsheimer anfing und von “Dr. B.”, wie man ihn allgemein nannte, zunächst mit Pferden versorgt wurde). Bechtolsheimer, gebürtig in Mainz, heiratete die Massa-Erbin Ursula Kipp; in dem 80er Jahren zog die Familie nach Groß-Britannien, wo Bechtolsheimer auch die englische Staatsbürgerschaft annahm.In der Dressurszene Groß-Britanniens - und nicht nur dort - war Bechtolsheimer höchst angesehen, er gehörte 2006/07 dem Vorstand von British Dressage an, gab diesen Posten aber nach einem Jahr wieder auf, um sich wieder mehr auf das Training seiner Tochter Laura konzentrieren zu können.Dr. Wilfried Bechtolsheimer hinterlässt seine Frau Ursula und die verheirateten Kinder Felix (und Geraldine), Götz (und Alida), Till (und Julia) und Laura und (mit Mark) und fünf Enkel.Die Dressurwelt hat einen ihrer Großen verloren.