Equi-News.de

Die Europameisterschaften 2021 der Spring- Dressur- und Vielseitigkeitsreiter 2021 sind abgesagt. Aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokyo auf das kommende Jahr waren die EM-Termine nicht haltbar. The European Championships jumping, dressage and eventing 2021 have been cancelled. Due to the postponement of the Olympic Games in Tokyo to 2021 the dates of the Europeans could not be held.

Die Europameisterschaften der Dressur- und Springreiter, Para-Reiter, Fahrer und Voltigierer sollten in der Zeit 23.08. - 05.09.2021 im ungarischen Budapest stattfinden. Für die Vielseitigkeitsreiter wäre es vom 11. bis 15. August im französischen Haras du Pin um die EM-Medaillen gegangen. Aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokyo (23.07. - 08.08.2021) wurden die Europameisterschaften in den olympischen und paralympischen Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Para-Dressur seitens der FEI abgesagt. Die Fahrer und Voltigierer werden wie geplant in Budapest an den Start gehen.